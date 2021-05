nieuws

Foto OOG TV.

De actiegroep Brugterug heeft een bankje en een tafel geplaatst aan de noordzijde bij de voormalige Paddepoelsterbrug.

Hier kunnen fietsers en wandelaars even uitrusten die over de Paddepoelsterbrug hadden willen gaan. Mensen van Brugterug zijn er met enige regelmaat om een praatje te maken en de mensen voorlichting te geven.

In september 2018 werd de brug aangevaren en later verwijderd. Wanneer er een nieuwe brug komt is nog steeds onduidelijk.