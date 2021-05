Actie uitdelen gratis blikken soep voor Bevrijdingsdag groot succes

nieuws

Foto: Bram Douwes

De actie waarbij zaterdag gratis blikken Vrijheidsmaaltijdsoep werden uitgedeeld op de Grote Markt is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Op de Grote Markt hadden we een speciale marktkraam geplaatst waar mensen de blikken soep konden ophalen”, vertelt Marc Wiers van de organisatie. “Het uitdelen deden we samen met jongeren van de scoutingvereniging. Omdat het gratis was hadden we over belangstelling niet te klagen. Maar wat mooi was, was dat alle leeftijdscategorieën wel een beetje vertegenwoordigd waren. Oudere mensen wilden ook direct met ons in gesprek gaan over de Tweede Wereldoorlog en wat Bevrijdingsdag voor hen persoonlijk betekent. In de gesprekjes met jongeren merkten we dat zij hele andere waarden hebben, en dat zij op een hele andere manier tegen 5 mei aan kijken.”

Placemat

In gesprek gaan is ook één van de doelen van de soepactie. De soep is een symbool voor vrede en voedselveiligheid. Op Bevrijdingsdag is het de bedoeling dat de soep om 18.00 uur ’s avonds gegeten gaat worden. Deelnemers aan de soepactie wordt gevraagd om mooie, ontroerende en grappige eetmomenten te delen door foto’s of voiceberichten te uploaden naar de livestream en uitzending van Bevrijdingsfestival Groningen. Om de gesprekken op gang te helpen wordt bij het blik soep ook een placemat cadeau gedaan. Op deze placemat staan stellingen, vragen en gekke teksten over het thema vrijheid en de betekenis daarvan in onze maatschappij.

Haren en Ten Boer

Behalve in Groningen vindt de actie ook in Haren en in Ten Boer plaats. “Lokale verenigingen hebben ons initiatief overgenomen. Zij gaan op maandag en dinsdag de blikken soep uitdelen. Daarnaast is de soep ook beschikbaar bij de Voedselbank Groningen. Mensen die slecht ter been zijn, of die geen vervoer hebben, kunnen de soep laten bezorgen. Aanvragen hiervoor kunnen vandaag nog gedaan worden.”