nieuws

De ACM-Brug - Foto: Gemeente Groningen

Door een storing kunnen fietsers en voetgangers vanaf donderdagmiddag geen gebruik maken van de ACM-brug tussen het Jaagpad en de Friesestraatweg.

Door een verzakking is het brugdek klem komen te zitten, waardoor er een storing is ontstaan in de bediening van de brug.

De gemeente weet nog niet hoe lang de storing gaat duren. Fietsers en voetgangers moeten, totdat de storing is verholpen, omrijden via de Pleiadenbrug.