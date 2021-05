Architectencombinatie NEXT/Koschurch aan de slag met nieuwbouw VRIJDAG

nieuws

De architect voor de nieuwbouw van VRIJDAG aan de Sint Jansstraat is bekend: het wordt de Amsterdamse architectencombinatie NEXT/Koschurch.

Volgens de gemeente voldoet hun voorlopig schetsontwerp het beste aan de gestelde uitgangspunten. De nieuwbouw bestaat uit een aantal deelontwerpen, die samen met de rijksmonumenten op die locatie een aantrekkelijk geheel opleveren. Op de hoek met de Schoolstraat komt een gebouw van vijf bouwlagen. De beide rijksmonumenten ernaast blijven zoals nu deel uitmaken van VRIJDAG. Aan de kant van de Nieuwe Markt komt over de volle breedte nieuwbouw over vier bouwlagen. Over een jaar kan het definitieve ontwerp klaar zijn, en volgen aanbesteding en bouw.

De nieuwbouw van VRIJDAG gaat ruimte bieden aan een groot aantal cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst, ook komen er een theaterzaal en concertzaal. De nieuwbouw krijgt een binnenplaats met het nodige groen. Als het gebouw in 2025 klaar is, worden de locaties aan de Walstraat en Noorderbuitensingel gesloten. De gemeenteraad heeft een krediet van 37,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.