‘Aanvalskanon’ Gerben Boonstra keert na jaar terug naar korfbalvereniging Nic.

sport

Gerben Boonstra - Foto: Nic.

Na een jaar afwezigheid keert Gerben Boonstra komend seizoen terug naar de Groninger korfbalvereniging Nic.

Boonstra speelde het afgelopen jaar voor LDODK in Gorredijk, maar keert na zijn uitstapje enthousiast terug naar Groningen: “Ik heb me altijd erg thuis gevoeld bij Nic. en hoop weer belangrijk te kunnen zijn voor de club. Het 100-jarig jubileum is in verband met de coronamaatregelen een jaar uitgesteld. Hoe mooi zou het zijn als we juist in dat jaar, met alle jubileumactiviteiten die er gepland staan, het seizoen af kunnen sluiten met een kampioenschap!”

Ook Nic.-coach oach Kees Vlietstra is blij met de terugkeer van Boonstra: “Met de komst van Gerben heeft Nic. er een aanvalskanon bij voor het komende seizoen. Gerben heeft eerder laten zien dat hij een groot schutter is. Hopelijk kunnen we volgend seizoen met de Nic.-selectie mooie dingen laten zien.”