Aantal WW-uitkeringen in Groningen flink afgenomen

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is de afgelopen maand met 6,7 procent afgenomen, vergeleken met de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Vergeleken met een jaar geleden bedraagt de afname zelfs 19,5 procent. In de provincie Groningen is het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met bijna hetzelfde percentage afgenomen. Veel mensen werken in een economisch-administratieve functie. Dat aantal is de afgelopen jaren gegroeid, vooral op hoog niveau. Hier liggen volgens het UWV dan ook kansen op werk in Groningen, bijvoorbeeld voor accountants, controllers, belastingadviseurs en data analisten.

Andere economisch-administratieve beroepen krimpen juist, met name op middelbaar niveau. Het gaat om beroepen als administratief medewerker, receptionist, secretaresse, bibliotheekmedewerker en baliemedewerker bank. In deze beroepen is het moeilijk om werk te vinden. Dat komt door de toenemende digiitalisering en de coronacrisis.

Eind april telde Nederland 266.386 WW-uitkeringen. Dat is 2,9 procent van de beroepsbevolking. In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in april af. Een jaar eerder telde Nederland 292.065 WW-uitkeringen.