Aantal opnames op Groninger IC’s daalt licht

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal patiënten op Intensive Care-afdelingen in ziekenhuizen in de provincie is, sinds afgelopen vrijdag, licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

In totaal zijn nu dertig Groninger IC-bedden bezet door coronapatiënten. Voor het afgelopen weekend waren dat er 32. Het aantal opnames van coronapatiënten op de speciale COVID-verpleegafdelingen bleef voor en na het weekend gelijk, met 47 opgenomen patiënten.

Het UMCG verpleegt op dit moment 23 coronapatiënten op haar IC en 15 op de verpleegafdeling voor COVID-patiënten.

In de drie noordelijke provincies lagen dinsdagochtend 70 coronapatiënten op een IC-bed, drie minder dan voor het weekend. Op alle COVID-verpleegafdelingen in het noorden zijn 119 patiënten opgenomen. Voor het weekend waren dat er 123. In het noorden waren dinsdagochtend 51 patiënten uit andere regio’s opgenomen. 29 van hen liggen op een IC.