Aantal inbraken in Groningse schuren ver onder landelijk gemiddelde

Foto: TheDigitalWay via Pixabay.com

Hoewel het aantal inbraken in schuren, opslagboxen en garages in de gemeente Groningen in de afgelopen winter licht is toegenomen, blijven zowel de gemeente als de provincie ver onder het landelijke gemiddelde.

Vergelijkings- en adviesplatform Independer vergeleek de inbraakcijfers in schuren voor en tijdens de coronacrisis. Waar het aantal inbraken in schuren tijdens de afgelopen winter landelijk toenam met twaalf procent, bleef dit percentage in de gemeente Groningen steken op drie procent. In de provincie werden 6,8 procent meer van dit type inbraken gemeld.

In de afgelopen winter werd er in totaal werd 67 keer in een schuur of garage ingebroken binnen de gemeentegrenzen. In de provincie als geheel waren dat 142.