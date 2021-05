Aantal IC-opnames van coronapatiënten in Groningen daalt gestaag verder

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opnames van coronapatiënten op de Groninger IC-afdelingen blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland dinsdagochtend naar buiten heeft gebracht.

De Groninger IC’s verplegen op dinsdagochtend 23 coronapatiënten. Een week geleden waren dat er nog 27 en twee weken terug zelfs dertig.

Op de verpleegafdelingen voor COVID-patiënten in Groningen was juist een stijging te zien in het aantal opnames. Het aantal patiënten op deze afdelingen steeg, gedurende het weekend, met negen opnames. De COVID-afdelingen verplegen dinsdagochtend 32 patiënten.

Noord-Nederland

In heel Noord-Nederland worden nu 146 coronapatiënten behandeld in ziekenhuizen. 48 van hen ligt op een IC. Voor het weekend werden er 135 coronapatiënten verpleegd in de noordelijke ziekenhuizen, waarvan zestig op een IC.

Van deze patiënten komen er 26 uit andere landsdelen. Van deze 26 patiënten van buiten de regio, liggen er 18 op een IC.