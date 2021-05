Aantal coronapatiënten op Groninger IC’s blijft dalen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care-afdelingen in Groningen is in het afgelopen weekend opnieuw gedaald. Op de verpleegafdelingen voor COVID-patiënten was zelfs een drastische daling te zien.

Uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die dinsdagochtend naar buiten werden gebracht, blijkt dat de Groninger IC’s nu 27 coronapatiënten verplegen. Dat is één patiënt minder dan voor het weekeinde en drie minder dan een week geleden. Het aantal opnames op de speciale COVID-verpleegafdelingen daalde dit weekend zelf van 49 naar 31 patiënten.

De IC’s in de drie noordelijke provincies verplegen dinsdagochtend gezamenlijk 65 coronapatiënten, vijf minder dan een week geleden. In totaal zijn 151 coronapatiënten opgenomen in de noordelijke ziekenhuizen. Veertig van deze patiënten komen van buiten de regio. Van deze groep patiënten liggen er 19 op een noordelijke IC.