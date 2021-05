Aantal coronapatiënten op de intensive care afgenomen

nieuws

Foto: Norbert Kaiser - zelf gefotografeerd, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1955393

Het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen is afgelopen week afgenomen, zowel in Noord-Nederland als landelijk. Dat blijkt uit informatie van het AZNN, het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Op dit moment liggen in totaal 24 Covid-patiënten in de Groningse ziekenhuizen, en 22 op de algemene verpleegafdelingen. Door de afname in het aantal besmettingen in het noorden is de druk op de ziekenhuizen ook fors verminderd. De dreiging van het zogenoemde ‘zwarte scenario’ lijkt hiermee vooralsnog van de baan.

Het vaccinatieprogramma, dat voornamelijk wordt uitgevoerd door de drie noordelijke GGD’en, wordt de komende weken aanzienlijk versneld. De bedoeling is nog steeds dat voor 1 juli a.s. alle volwassenen die dat willen tenminste een eerste prik hebben gehad. In alle groepen die worden uitgenodigd, is een hoge opkomst op de priklocaties te zien.