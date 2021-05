Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen daalt gestaag door

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

De daling van het aantal coronapatiënten in de Groningse ziekenhuizen zet zich gestaag voort. Dinsdagochtend lagen 31 coronapatiënten in ziekenhuisbedden in de provincie. Een week geleden waren dat er nog 55.

De daling was voornamelijk zichtbaar op de verpleegafdelingen voor COVID-patiënten. Waar er een week geleden nog 32 patiënten lagen op de speciale COVID-verpleegafdelingen in de provincie, waren dat er dinsdagochtend tien. Op de IC’s lagen dezelfde ochtend 21 coronapatiënten, een daling met twee patiënten ten opzichte van een week geleden.

Ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies verpleegden dinsdagochtend 92 coronapatiënten, waarvan 47 op een IC. Een week geleden waren dat er nog 156, waarvan 58 op een IC. De Noord-Nederlandse ziekenhuizen verpleegden dinsdagochtend negentien patiënten van buiten de regio. De noordelijke IC’s behandelen veertien van hen.