Aanrijding tussen scooter en auto op Ripperdalaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Ripperdalaan in de stad Groningen zijn een scooter en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Ogenschijnlijk is er niemand gewond geraakt. Een ambulance is wel ter plaatse geweest maar na een inventarisatie konden de ambulanciers al snel weer vertrekken. De bestuurder van de scooter is meegenomen door de politie.”

De automobilist heeft zijn weg kunnen vervolgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.