Aan de hand van Robben gaat FC Groningen fors langs FC Emmen

Foto: Daniel Theelen. FC Emmen - FC Groningen

Met Arjen Robben in de basis heeft FC Groningen zondagmiddag met 4-0 gewonnen van FC Emmen. FC Groningen is daardoor zo goed als zeker van de play-offs voor Europees voetbal.

Robben bleek in Emmen belangrijk voor FC Groningen, want de ploeg speelde na een paar matige wedstrijden erg goed. In een vermakelijke eerste helft kopte Bart van Hintum na 28 minuten FC Groningen terecht op voorsprong.

Zeven minuten na rust maakte Alessio da Cruz de 2-0 na een vrije trap van Robben. Na 62 minuten bediende Robben met een steekbal Da Cruz opnieuw: 3-0. Robben speelde opvallend lang en verliet pas na 80 minuten het veld. Direct daarna maakte Paulos Abraham er 4-0 van.

FC Groningen blijft zevende in de eredivisie en heeft nu 49 punten uit 32 wedstrijden en heeft met nog twee wedstrijden te gaan zes punten voorsprong op de concurrenten Sparta en Heracles.

