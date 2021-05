50 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 99 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend met 50 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag naar buiten heeft gebracht. In de rest van de provincie werden nog eens 49 infecties vastgesteld.

Het RIVM meldt donderdagmiddag één besmetting minder in de gemeente Groningen dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de rest provincie maakte het RIVM melding van 49 infecties. Woensdag waren dat nog 56.

Er werd door het RIVM geen melding gemaakt van nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen binnen de provinciegrenzen. Dat was ook woensdag het geval.

Hieronder vindt u een overzicht met het aantal besmettingen dat tussen woensdag- en donderdagochtend is gemeld bij het RIVM uit de provincie Groningen:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 50 0 0 Midden Groningen 3 0 0 Stadskanaal 3 0 0 Het Hogeland 8 0 0 Veendam 4 0 0 Westerkwartier 9 0 0 Pekela 2 0 0 Eemsdelta 7 0 0 Oldambt 9 0 0 Overig 2 0 0 Westerwolde 2 0 0 Totaal 99 0 0 Overig 0 0 0

In Nederland als geheel vond het RIVM tussen woensdag- en donderdagochtend 4.688 nieuwe besmettingen, 149 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 159 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan 21 op een IC. Achttien mensen overleden aan COVID-19.