4 Mijl-inschrijving ondanks corona open: “goede hoop dat het in oktober wel kan”

Foto: Andor Heij

Met de huidige maatregelen rond het coronavirus is een evenement als de 4 Mijl van Groningen haast een utopie. Toch besloot de organisatie afgelopen week de inschrijving te openen, in de hoop dat het in oktober wél kan.

Maar is dat in de geest van de situatie rond corona niet raar, om vijf maanden voor de geplande evenementdatum van zondag 10 oktober de inschrijving als normaal te openen? Johan Meijer van organisator Golazo Noord-Nederland vindt van niet.

“We hebben hele goede hoop dat het in oktober wel gewoon kan. Dat is ook een beetje het spoorboekje wat we van onze overheid krijgen. De scenario’s zijn dusdanig dat er zoveel versoepelingen aankomen dat we in oktober in een normale, of relatief normale samenleving kunnen leven, en dus kunnen we dan ook de 4 Mijl lopen”, zei hij zaterdag in Haren Doet op OOG Radio.

In de huidige fase van de voorbereidingen wordt er vooralsnog geen rekening gehouden met de coronaregels. “In overleg met de gemeente doen we alsof er geen coronamaatregelen voor nu nodig zijn en pakken we de organisatie op zoals we voorheen ook hebben gedaan. We merken dat dat ook wel verhelderend is. Omdat we het een jaar niet gedaan hebben er toch een aantal dingen toch wel weer een beetje verstopt zijn. In de loop van het traject gaan we kijken welke maatregelen er mogelijk nodig zijn om aanpassingen te doen.”

Ervaren 4 Mijl-lopers weten hoe druk het kan zijn in de pendelbussen en de startvakken. Anderhalve meter afstand houden is daar haast onmogelijk. Wat doet de organisatie als de afstandsregel nog geldt? “Dan hebben we een hele grote uitdaging. Natuurlijk zijn hier heel veel ideeën over en hebben we heel veel al op papier gezet.”

“Vorig jaar in maart, toen we in de eerste golf terechtkwamen en wij nog in de overtuiging waren dat we in oktober gewoon de 4 Mijl zouden kunnen gaan lopen, zijn veel scenario’s de revue gepasseerd. We hebben ook geleerd dat van die scenario’s er heel veel eigenlijk niet haalbaar zijn of weer ingehaald worden door de realiteit. Daarom zijn we daar voor nu even mee gestopt”, aldus Meijer.

In de komende maanden kijkt Golazo naar de stand van zaken. Daarbij overlegt de organisator onder meer met deskundigen en medici. Voor deelnemers die zich in hebben geschreven is er geen risico. “Als je je inschrijft blijft je inschrijving natuurlijk staan, want mocht het dit jaar onverhoopt niet lukken, dan gaan we ervan uit dat het volgend jaar wel door kan gaan. En anders krijg je je geld terug, dat is gegarandeerd”, zo zegt Meijer.

