Endangered: ‘Wij bieden de mogelijkheid om op een leuke manier geld te doneren’

nieuws

Martijn, Erwin en Steffen zijn naast student ook ondernemer. Zij hebben sinds kort hun eigen kledinglijn waarvan 25% van de omzet aan het goede doel wordt gedoneerd.

‘Wij maken kleding met daarop grafische ontwerpen van bedreigde diersoorten. Naast dat wij duurzaam ondernemen, doneren wij 25% van de omzet te doneren aan IUCN Nederland.’ zegt Erwin Vos. ‘De organisatie die wij steunen koopt strategisch land op om de leefgebieden van dieren in Zuid-Amerika te vergroten’ zegt Erwin.

‘Alles wat we op dit moment verdienen stoppen we weer in het bedrijf’ zegt Steffen Bron. ‘Onze prijzen liggen wat hoger omdat wij hogere productiekosten hebben’ vertelt Martijn van Roeden. ‘Wij hopen in de toekomst ons in het rijtje te mogen zetten met grote merken. Wij willen een merk zijn dat iets terug doet voor de maatschappij’ zegt Steffen.

‘Door middel van kleding en uitstraling bieden wij onze doelgroep de mogelijkheid om te doneren aan een goed doel’ zegt Erwin Vos. ‘Op deze manier bieden wij een mogelijkheid om op een leuke manier geld te doneren’ zegt Erwin.