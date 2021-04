“Zware grondvorst tot -5 graden mogelijk, na woensdag droger en zonniger”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende dagen krijgen we te maken met bewolking, zo nu en dan een bui en vooral koude nachten. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen, mogelijk met hagel”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige westenwind, windkracht 3 of 4, wordt het slechts 7 of 8 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt, wellicht zelfs een graad vorst. Op klomphoogte kan zware grondvorst voorkomen, bij temperaturen rond -5 graden.”

“Dinsdag en woensdag is er zo nu en dan zon en is het rustig weer. Nog altijd is er kans op een bui, waarbij hagel niet is uitgesloten. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 of 9 graden. De nachten blijven koud waarbij het soms een graad kan vriezen. Na woensdag schakelen we over op een, waarschijnlijker langere periode met droog weer. De zon laat zich vaker zien en het is rustig weer. Alleen qua temperatuur wil het nog niet vlotten De temperatuur zal in de middag rond de 10 graden liggen. Vanaf komend weekend wordt het mogelijk enkele graden zachter.”