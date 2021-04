Zorgen bij RUG over bussen in Stad bij heropening campus

nieuws

Foto Andor Heij: Bus nieuw streek Zernike

De Rijksuniversiteit Groningen maakt zich grote zorgen over het openbaar vervoer in Groningen. Vanaf volgende week mogen studenten weer naar de Zernike Campus komen, maar Qbuzz-buslijn 15 rijdt dan nog niet. Ook andere buslijn die veel door studenten worden gebruikt, rijden niet of met minder capaciteit.

De Ukrant laat donderdagmiddag weten dat CvB-voorzitter Jouke de Vries druk in gesprek is met het OV Bureau Groningen-Drenthe over dit probleem. Volgens De Vries is het op dit moment een van zijn grootste zorgpunten. De heropening van de campus wordt erg lastig, als het openbaar vervoer nog niet op volle kracht rijdt, zo stelt De Vries.

De meeste bussen van Qbuzz rijden nog steeds volgens de ‘kleine vakantiedienstregeling’. Ook het treinvervoer is nog niet weer op volle capaciteit.