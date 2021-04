Zoekactie in Ten Boer naar inbrekers levert niets op, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De politie is nog altijd op zoek naar twee personen die verdacht worden van een inbraak. In Ten Boer werd er op Koningsdagavond urenlang naar het duo gezocht.

De inbraak vond rond 21.30 uur plaats in Sauwerd. De twee werden daarbij betrapt door de bewoners. Daarop werd direct de hulp van de politie ingeschakeld maar toen agenten ter plaatse kwamen bleek dat de twee al waren gevlucht. Ze wisten in een grijze Peugeot 307 te ontkomen. Het voertuig werd even later leeg aangetroffen in de Redgerstraat in Ten Boer. Agenten kamden daarop het dorp uit waarbij er ook een Burgernetactie werd gestart.

Het duo werd uiteindelijk niet aangetroffen. Het politieonderzoek in de zaak gaat verder. Mensen die iets gezien hebben, of die waardevolle informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000. Ook komt men graag in contact met mensen die een camera bij hun woning hebben opgesteld. Wellicht zijn er opnames gemaakt die voor het onderzoek van belang kunnen zijn.