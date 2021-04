Zo vierde Groningen Koningsdag (foto’s)

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Koningsdag 2021 zit er op. Geen vrijmarkten en geen groot concert. Toch leverde de tweede Koningsdag in coronatijd mooie foto’s op.

Want ondanks dat veel fysieke evenementen niet door konden gaan, kon men vandaag niet om het feit heen dat we met een feestdag hadden te maken. Op de Martinitoren en de Der Aa-Kerk wapperden de vlaggen. Ook in veel straten was de Nederlandse driekleur, soms met wimpel, te bewonderen. De bakkers deden goede zaken. Op verschillende plekken in de gemeente stond er een lange rij voor de bakkerij van mensen die een oranje-tompouce wilden scoren.

Wilhelmus

Om 10.00 uur werd het Wilhelmus gespeeld. De oproep was om massaal het volkslied te zingen en te spelen. In je tuin of op je balkon. De beiaardier van de Martinitoren was één van de mensen die het Wilhelmus ten gehore bracht. Koningsdag 2021 verliep zonnig. Veel mensen trokken er op uit om een wandeling te maken of om te gaan relaxen in één van de parken. In het Noorderplantsoen werd het halverwege de middag te druk. De gemeente besloot om samen met de politie en mensen van de Handhaving het Plantsoen te onruimen.

Rondje Koroningsdag

Op OOG Tv was om 17.30 uur de video ‘Rondje Koroningsdag’ te zien. In deze productie van de Oranjevereniging Groningen vertelden verschillende bekende Groningers hoe zij Koningsdag beleven. Ook kon er meegedaan worden aan een quiz.

De vlaggen wapperen op de Der Aa-kerk

Het Wilhelmus wordt gespeeld op het carillon van de Martinitoren