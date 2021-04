Zingen en spelen van Wilhelmus in je tuin, maar Koningsdag vindt vooral online plaats

nieuws

Koning Willem Alexander tijdens zijn bezoek in 2018 aan Groningen. Foto: Henk Ellérie

Koningsdag 2021 vindt net als vorig jaar voornamelijk online plaats. Toch hoef je niet de hele dag achter je laptop of tablet te zitten.

Zo is het om 10.00 uur de bedoeling dat op zoveel mogelijk plekken het Wilhelmus gespeeld en gezongen gaat worden. Vorig jaar leidde een vergelijkbare oproep van het Koninklijk Concertgebouw Orkest tot vele filmpjes van mensen die op hun balkon of in hun tuin het Wilhelmus speelden en zongen. Het KCO stelt nog altijd de verschillende partijen van het volkslied beschikbaar op haar website voor allerlei soorten bezettingen als koperkwartet, trio, orkest en koor. De werken zijn gearrangeerd door Rob Dirksen.

Rondje Koroningsdag

Daarnaast zal ook het luiden van de klokken van de Martinitoren in fysieke vorm plaatsvinden en is het de bedoeling dat om 16.30 uur een Nationale Toost uitgebracht gaat worden op de Koning. Voor de rest vinden de festiviteiten online plaats. De Oranjevereniging Groningen heeft voor dit jaar een video gemaakt, getiteld Rondje Koroningsdag. In de video komen bekende Groningers aan het woord die gaan vertellen over hun beleving van Koningsdag in combinatie met de huidige pandemie. In de video zullen ook een aantal verrassingsoptredens te zien zijn. De video zal te zien zijn op de website van de Oranjevereniging Groningen en wordt ook uitgezonden op OOG Tv. Op de website van de Oranjevereniging kan ook meegedaan worden aan een quiz.

Eindhoven

De Koning zelf zal samen met Koningin Maxima en hun drie dochters de verjaardag vieren in Eindhoven. Om 11.00 uur wordt de familie verwacht op de High Tech Campus in de lichtstad. Tot 13.00 uur volgen zij een strak draaiboek waarin de stad, en met name de campus, zich zullen presenteren. Een belangrijk onderdeel in het programma is een karavaan van Eindhovense voertuigen uit het heden, uit het verleden en de toekomst. Het bezoek aan Eindhoven is te volgen via de NOS.