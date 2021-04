Ziekenhuispersoneel krijgt Pfizer-vaccin als Janssen langer wordt opgeschort

nieuws

Ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met coronapatiënten gaat ingeënt worden met het Pfizer-vaccin als komende week besloten wordt het Janssen-vaccin langer wordt opgeschort.

Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Afgelopen week arriveerde er in Nederland een lading van 80.000 Janssen-vaccins. De helft hiervan was bedoeld voor ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met coronapatiënten. Nadat bekend was geworden dat er in Amerika een aantal gevallen aan het licht waren gekomen waarbij patiënten te maken hadden gekregen met bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes, werd het gebruik van het vaccin opgeschort. Dit betekende ook dat de ziekenhuismedewerkers afgelopen week niet ingeënt konden worden.

EMA

De verwachting is dat het Europese Medicijnagentschap, de EMA, komende week met duidelijkheid komt over het gebruik van het Janssen-vaccin. Mocht uit dit onderzoek naar voren komen dat het Janssen-vaccin langer aan de kant moet blijven, dan is er voor het ziekenhuispersoneel een fallback-scenario in de vorm van Pfizer. “Door de voortdurende hoge druk in de ziekenhuizen door de derde golf kunnen zij zich geen uitval door ziekte veroorloven”, aldus het ministerie.

Afgelopen week liet een woordvoerder van het UMCG nog weten dat het erg vervelend is dat het vaccineren opgeschort is. “Er is nog maar een heel klein deel van de medewerkers in het ziekenhuis gevaccineerd. In januari hebben zo’n zeshonderd medewerkers in het UMCG op de spoedeisende hulp en in de acute zorg een vaccinatie gekregen. Terwijl we in het ziekenhuis 8.000 zorgmedewerkers hebben werken.”