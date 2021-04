Zeventien koninklijke lintjes toegekend in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Tijdens de lintjesregen van 2020 zijn zeventien inwoners van de gemeente Groningen gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. Voor het tweede jaar op rij werden de lintjes niet persoonlijk opgespeld door de burgemeester. Maandagochtend kregen de gedecoreerden daarom een telefoontje van Koen Schuiling.

De hoogste onderscheidingen zijn dit jaar opnieuw voor twee hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Amina Helmi (50) en Bert Poolman (61), beide woonachtig in Haren, werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Helmi is hoogleraar Dynamica, Structuur en Evolutie en krijgt haar onderscheiding omdat ze wereldwijd bekend is komen te staan als grondlegger en pionier van de Galactic Archaelogy, de studie van de oorsprong en evolutie van onze eigen Melkweg en de andere melkwegstelsels in het heelal. Poolman werd gedecoreerd omdat hij internationaal bekend staat als creatieve pionier baanbrekende onderzoeker in de wereldtop van de synthetische biologie.

Naast de twee wetenschappers ontvingen zeven Groningers de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en vier personen zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van de 17 decorandi zijn 5 vrouw en 12 man. De jongste decorandus is 48 jaar oud, de oudste is 73. Negen decorandi wonen in Groningen, 5 in Haren, 2 in Woltersum en 1 in Lellens.

De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen zal aanstaande vrijdag plaatsvinden.