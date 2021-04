Stadjers kunnen regenton kopen met hoge korting

nieuws

Foto: Walton LaVonda via Pixnio (CC 0.0)

In de gemeente Groningen start op Goede Vrijdag, voor het zesde jaar op rij, een kortingsactie voor regentonnen. Daarmee wil de gemeente haar inwoners stimuleren om steen uit tuinen te verwijderen en het opgevangen regenwater te gebruiken om er bloemen en planten mee te beregenen.

Tot en met 1 december van dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Groningen voor 17,50 euro een regenton kopen bij verschillende deelnemende winkels in Groningen, Haren en Meeden.

De gemeente Groningen ondersteunt daarmee de doelen vanuit Operatie Steenbreek, een onttegelingsproject om verdere verstening van de Nederlandse tuinen tegen te gaan.

De folder met de benodigde kortingsbon is via deze link te downloaden. De kortingsactie geldt niet voor online bestellingen of afhalen bij de winkel, maar uitsluitend bij aankoop in de fysieke winkel.