“Zaterdag kans op natte sneeuw, na maandag een aantal droge dagen”

Het aanstaande weekend gaat regenachtig verlopen waarbij er ook kans is op natte sneeuw. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend is het droog en zijn er wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het ook droog en vanuit het westen een zo nu en dan doorbrekende zon. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 8 graden. In de nacht naar vrijdag toenemende bewolking waarbij de minimumtemperatuur rond de 4 graden komt te liggen.”

“Vrijdag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen. Het wordt 10 graden. Zaterdag is het in de ochtend en tijdens het begin van de middag droog met eerst nog wat zon. In de namiddag, avond en nacht perioden met regen en kans op natte sneeuw. Het wordt 9 graden. Zondag en maandag is het koel bij 5 en 7 graden. Daarna gaat de zon vaker schijnen, blijft het een aantal droog en loopt het kwik dagelijks een beetje op tot ronde 14 of 15 graden op donderdag.”