Yogadocenten demonstreren op Grote Markt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Yogadocenten hebben zaterdagmiddag gedemonstreerd op de Grote Markt. Door de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden kunnen zij al een jaar hun vak niet uitoefenen.

Rond 14.00 uur installeerden de docenten zich op de Grote Markt waarbij men hun yogamat uitrolde. “Het is één van de meest rustige demonstraties die ik ooit heb gezien”, laat een fotograaf weten. “Al mediterend vraagt men aandacht voor de situatie.” Organisator Marga Groenewold laat weten dat de situatie in de sector zorgwekkend is. Het water zou veel studio’s en docenten tot aan de lippen staan en her en der zouden al studio’s zijn omgevallen. Daar komt bij dat men veelal niet in aanmerking komt voor steunmaatregelen die vanuit de overheid zijn opgezet.

De demonstratie duurde tot 15.00 uur.