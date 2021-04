Yogabranche wil meer lucht en gaat daarom demonstreren op Grote Markt

sport

Yoga under Construction – Gerri Douw |Fotograaf: Gaasendam Fotografie

“Geef de yogabranche meer lucht”. Onder dat motto gaan yogadocenten volgende week zaterdag op de Grote Markt demonstreren om aandacht te vragen voor de problemen waarin zij zitten door de aanhoudende coronacrisis.

Door de coronamaatregelen kunnen yogadocenten hun vak al een jaar niet uitoefenen en voor steunmaatregelen komen zij niet in aanmerking of het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.

“Er vallen veel studio’s en docenten om. Het is schrijnend”, aldus mede-organisator van de demonstratie Marga Groenewold. Buiten yoga beoefenen is volgens Groenewold ook lastig: “Dat kan alleen op terreinen die gelinkt zijn aan een sportschool en dan ook nog met maximaal vier mensen. Het kan ook nog wel online, maar we merken dat mensen online moe worden”.

Volgende week zaterdag om 14.00 uur rollen docenten hun matjes uit en gaan mediteren en yoga houdingen aannemen met inachtneming van de anderhalve meter regel. “Yoga draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid, bewustzijn, verbinding en vertrouwen. En dat is juist nu hard nodig”.