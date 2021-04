Yoga-stellage verrijst maandag nog niet op Suikerunieterrein: “Maar we hebben wel een tent”

nieuws

Foto: Hilke Meerman

De grote stellage van twaalf bij twaalf meter die maandag geplaatst zou worden op het oude Suikerunieterrein ten behoeve van Yoga050 wordt later in de week geplaatst. Dat laat Hilke Meerman van Yoga050 weten.

“Aanvankelijk wilden we de stellage op maandag plaatsen, maar we hebben te maken met wat planningsproblemen”, vertelt Meerman. “We verwachten de stellage nu later in de week te kunnen plaatsen. Er is ook goed nieuws. Vorige week liet ik aan jullie weten dat we ook heel graag een grote tent willen zodat we bij slecht weer droog onze sport kunnen beoefenen. Ik moet nog een paar slagen om de arm houden, maar zeer waarschijnlijk hebben we de tent. Dus dat is echt fantastisch nieuws.”

Al maanden dicht

Yoga050 wordt door de coronacrisis hard geraakt. Vanwege de maatregelen om het virus onder de duim te houden is het bedrijf al maanden dicht, na vorig jaar tijdens de eerste lockdown ook al een langere periode dicht te zijn geweest. Om toch weer wat te kunnen doen is het idee geboren om buiten een stellage op te bouwen waar hangmatyoga mee beoefend kan worden. Men is voor het kunnen beoefenen van de sport wel afhankelijk van de maatregelen. Op dit moment mag je met maximaal twee mensen in de open lucht sporten. Meerman sprak eerder al de hoop uit dat deze maatregelen snel versoepeld gaan worden.

Om het project tot een succes te maken is er een crowdfundingsactie opgestart. Van de beoogde 3.000 euro heeft men inmiddels 1.592 euro binnen. Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.