“Woensdag hagel en natte sneeuw, donderdag droger, op zaterdag regen”

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan we woensdag opnieuw te maken krijgen met hagel en natte sneeuw. Op vrijdag wordt het 10 graden, in het weekend opnieuw kouder.

“Woensdag wisselen opklaringen en buien elkaar af en is er kans op hagel en natte sneeuw”, vertelt Kamphuis. “Bij een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 5, wordt het 6 graden. In de nacht naar donderdag komt de temperatuur rond het vriespunt te liggen en zijn er opklaringen.”

“Donderdag blijft het overwegend of zelfs helemaal droog. Later op de dag breekt de zon eens door. Het wordt 7 graden en de gure noordwester heeft plaats gemaakt voor een matige zuidwester, kracht 3. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 3 graden. Vrijdag is het rustig en wisselend bewolkt weer. Er valt een enkel buitje en het wordt 10 graden. Op zaterdag begint de dag droog, maar eindigt deze nat. Het wordt 7 graden.”