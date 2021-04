“Wmo-vervoer zal in 2030 toenemen, ondanks krimp in de regio”

nieuws

foto: Kecko / Flickr.com

Het Wmo-vervoer in Groningen en Drenthe zal in 2030 toenemen ondanks dat de regio te maken gaat krijgen met krimp. Dat blijkt uit onderzoek van het Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

In het onderzoek is gekeken naar het Wmo-vervoer in de toekomst. Wmo-vervoer is bedoeld voor mensen die niet of moeilijk zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Door het koppelen van bevolkingsprognoses voor 2030 is er een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de vraag naar Wmo-vervoer in de twee provincies. Daaruit blijkt dat het aantal ritten in 2030 zal toenemen.

In het onderzoek werd gewerkt met de hoofdvraag ‘Wat is de invloed van ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw op de vraag naar het Wmo-vervoer in (de gemeenten in) Groningen en Drenthe?’ Om een antwoord te krijgen is gekeken naar de data die sinds 2018 verzameld wordt door Publiek Vervoer. De database bestaat inmiddels uit zo’n 2,5 miljoen ritten. Ook is er data uit andere databases beschikbaar waaronder informatie van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving. De verwachting is dat in alle gemeenten in Groningen en Drenthe de vraag naar het Wmo-vervoer toe zal nemen in 2030, ondanks de krimp in de regio. De toename verschilt wel per regio. Gemeenten moeten rekening houden met een flinke toename van de groep 80-jarigen.

De resultaten zijn inmiddels gedeeld met alle gemeenten. De uitkomsten bevatten aanknopingspunten voor gemeenten om hun beleid onder de loep te houden.