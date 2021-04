Wisselvallig weer houdt aan tot eind volgende week, daarna kans op ‘explosieve temperatuurstijging’

nieuws

Het weerbeeld in Groningen lijkt de komende zeven dagen wisselvallig te verlopen. Zon, wolken en buien lossen elkaar af. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is een ommekeer in dit weerbeeld pas vanaf eind volgende week een mogelijkheid.

“Vrijdag zijn er wolkenvelden en schijnt af en toe de zon”, zo stelt Kamphuis. “Verder vallen er een paar buien en is het fris met 10 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het 2 graden en is er kans op een mistbank en vorst aan de grond.”

Het weekend blijft even wisselvallig, aldus Kamphuis: “Zaterdag zijn er eerst opklaringen, gevolgd door wolkenvelden en toenemende kans op een stevige bui. Het wordt 12 of 13 graden en het is rustig weer. Zondag valt er een buitje met nu en dan zon en is het slechts 10 graden.”

“Volgende week beginnen we met 13 graden, maar lijken we steeds verder af te glijden bij wisselvallig weer”, concludeert Kamphuis. “Tegen of in het weekend is er kans op een forse en vrij explosieve stijging van de temperatuur, wanneer de stroming naar het zuiden kantelt.”