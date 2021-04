Winkelafspraken bij IKEA helemaal volgeboekt

nieuws

Bij de vestigingen van IKEA, waaronder die in Groningen, is er op Paasmaandag geen plek meer om te komen winkelen. Dat meldt de NOS.

Het bedrijf laat weten dat alle tijdsloten van 45 minuten zijn volgeboekt. Op Paasmaandag is het van oudsher een traditie voor veel mensen om naar meubelzaken en bouwmarkten te gaan. Vorig jaar waren de winkels gesloten, dit jaar is men wel open. Daarbij is het wel minder druk dan voor de coronacrisis. Vanwege de coronamaatregelen moet er gewinkeld worden op afspraak en kunnen er minder mensen tegelijk naar binnen.

Een woordvoerder laat weten dat de bezoekers zich goed aan de regels houden. Ook Bij de bouwmarkten Gamma en Karwei zijn veel afspraken gemaakt om te komen winkelen.