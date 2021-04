Wethouders praten in digitale talkshow over toekomst gemeente

nieuws

Foto: Henk Tammens

‘Toegang tot de stad’, ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘Klimaatadaptatie’ staan aanstaande donderdagavond centraal, tijdens een digitale talkshow met de wethouders van de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen maakt een update van de omgevingsvisie. Daarom willen de stadsbestuurders, over een aantal onderwerpen, in gesprek gaan met deskundigen voor nadere verdieping en inspiratie.

De wethouders willen graag weten hoe de gemeente haar de stad, in de komende vijftien jaar, toegankelijk houdt voor iedereen op het gebied van wonen, vervoer, publieke voorzieningen. Ook wil de gemeente graag extra informatie over hoe kinderen en jongeren van nu straks gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt en hoe het onderwijs zich zo goed mogelijk kan aanpassen op de veranderingen op dit gebied. Daarnaast willen de wethouders weten hoe ze de inwoners meer in beweging kunnen krijgen als het gaat om het klimaat.

De digitale talkshow is bedoeld als extra input op de gekozen thema’s. De livestream van deze uitzending is donderdag van 19.30 tot 21.30 uur te volgen, via een link op de website van de gemeente.