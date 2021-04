Werken van kunstenaars van Minerva en uit Leipzig te zien in Drents museum

nieuws

Hans Hoekstra (1983), Marjanne leest, 2013, acryl op doek, collectie Drents Museum

Werken van kunstenaars van de Academie Minerva in Groningen en van de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig zijn te zien in het Drents Museum in Assen.

In de tentoonstelling Minerva meets Leipzig presenteert het museum een selectie kunstwerken uit eigen collectie van kunstenaars die hun opleiding sinds 1960 aan deze kunstacademies genoten. De expositie is in coronatijd opgebouwd en kon vanwege de lockdown nog niet worden geopend. Bezoekers met een Museumkaart die meedoen aan de pilot van maandag 19 tot en met woensdag 21 april hebben de primeur om voor het eerst deze tentoonstelling live te bekijken.

Van de Academie Minerva is naast werk van onder andere Allie van Altena, Peter Hartwig, Pieter Pander en Simon Schrikker, vooral de jongere generatie kunstenaars te zien, zoals Hans Hoekstra, Thijs Jansen, Irene Veltman en Joyce ter Weele.