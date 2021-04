Werk aan hoogspanningsverbinding tussen Groningen en Delfzijl klaar

nieuws

Foto: TenneT

De werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding tussen Groningen en Delfzijl zijn klaar. Dat laat netbeheerder TenneT woensdagmiddag weten.

TenneT heeft het afgelopen jaar de hoogspanningsverbinding, die een lengte heeft van 29 kilometer, vernieuwd. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het verhogen van vier van de 89 hoogspanningsmasten, het verstevigen van de betonnen fundaties van acht masten en het vervangen van alle draden. In totaal is er 174 kilometer nieuwe stroomgeleiders gemonteerd en 58 kilometer bliksemgeleiders. “De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen”, laat projectleider Wouter Poelman weten. “En ondanks de Coronaproblematiek bleven we grotendeels binnen de planning.”

Door de werkzaamheden is er meer elektriciteistransport op de verbinding mogelijk. TenneT noemt dit belangrijk voor de aan- en afvoer van elektriciteit in de regio.