“Wegvallen Janssen-vaccin zou zes weken vertraging geven”

nieuws

Een vertraging van zes weken in de vaccinatieplanning. Dat is volgens demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid het gevolg wanneer Nederland volledig zou stoppen met het Janssen-vaccin. Dat laat De Jonge aan de NOS weten.

Woensdagmiddag besloot de minister om het inenten met het vaccin voorlopig op te schorten. Dit nadat de ontwikkelaar van het vaccin dit advies had gegeven. Aanleiding is een aantal mensen in de Verenigde Staten dat na inenten te maken kreeg met bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

De Jonge denkt dat het vaccin uiteindelijk toch breed kan worden ingezet, hooguit met een doelgroep beperking. “Laten we niet hyperventilerend in de kroonluchter hangen. Eerst de feiten en transparant zijn”, aldus De Jonge.