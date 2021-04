Weekend weer: Pasen heeft twee gezichten

nieuws

foto: Andor Heij

Het eieren zoeken tijdens Pasen kan het beste op zondag, want het Paasweekeinde krijgt twee gezichten. Eerst is het vrij zonnig, maar op maandag kan er natte sneeuw vallen.

Zaterdag en zondag wordt het ongeveer tien graden, is het droog en de zon is regelmatig te zien. In de nachten is het koud met temperaturen rond het vriespunt.

Maandag slaat het weer om. Er is meer bewolking, de wind trekt aan en er vallen winterse buien. Het is met 5 graden te koud voor de tijd van het jaar.

De dagen daarna blijft het koud en wisselvallig.