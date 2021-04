nieuws

Foto Andor Heij: Kardinger Plas. Voorjaar

De maand mei begint zoals heel april was: Veel te koel en later in de week wordt het zelfs herfstachtig onstuimig.

Zowel zaterdag als zondag is er af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. De temperatuur blijft rond de 11 graden steken en dat is 5 graden kouder dan normaal. Ook maandag is er dit weertype.

Op dinsdag en woensdag vallen er meer buien en gaat het stevig waaien en het wordt ongeveer 11 graden. Pas na volgende weekeinde lijkt het er op dat het wat zachter gaat worden.