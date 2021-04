nieuws

April verloopt tot nu toe aan de koude kant. Dat is ook dit weekeinde het geval, maar door de zon voelt het toch aan als lente.

In de nacht naar zaterdag vriest het nog een graad. Zaterdag is het droog en zonnig. Het wordt 12 of 13 graden.

Zondag is het ook vrij zonnig en er staat weinig wind. De temperatuur gaat iets omhoog naar 14 graden.

Maandag en dinsdag wordt het nog iets aangenamer. Met veel zon wordt het 17 graden.