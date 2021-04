“We zijn super blij dat we de kinderen weer kunnen ontvangen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De buitenschoolse opvang, de BSO, mag vanaf 19 april weer de deuren openen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt. Bij SKSG Kinderopvang reageert men verheugd.

“Het nieuws kwam in de middag al binnen”, vertelt woordvoerder Hannah Waley. “Het was een bericht van RTL Nieuws en meestal hebben zij het wel bij het juiste eind. Natuurlijk is het dan nog even spannend of het ook daadwerkelijk gezegd gaat worden op de persconferentie, en inderdaad dat gebeurde. Ja, het is echt super mooi nieuws. We zijn vanmiddag ook gelijk achter de schermen begonnen met de voorbereidingen. De roosters moeten in orde worden gemaakt en vanaf vanavond gaan we actief contact zoeken met de ouders en verzorgers.”

Waley vertelt dat men ondertussen al enigszins ervaren is. “Het is niet de eerste keer dat we uit een lockdown komen. Dus de plannen hoe we zoiets aan moeten pakken om te heropenen liggen op de plank. Natuurlijk is het nog wel even afwachten welke voorwaarden er gesteld worden aan het openstellen. Ik heb begrepen dat deze hetzelfde zullen zijn als die voor de basisscholen. Maar al met al kan ik zeggen dat er wel een juichstemming overheerst. Voor de kinderen is het ook heel fijn. Voor hen keert het normale leven op deze manier weer wat terug. Dat is denk ik heel belangrijk.”