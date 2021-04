“We zijn heel blij om weer mensen in de Der Aa-kerk te kunnen ontvangen”

nieuws

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

De Der Aa-kerk is in de gemeente Groningen het eerste gebouw dat in het kader van de pilot-evenementen van de Rijksoverheid de deuren voor het publiek mag gaan openen. Bij de kerk reageert men blij en verheugd op het nieuws.

“We zijn al maanden dicht”, zegt woordvoerder Rebecca Compaan van de Stichting Oude Groninger Kerken. “Vanmiddag kregen we te horen dat we mee gaan doen aan het pilotproject en dat maakt ons wel heel blij. Eindelijk kunnen we weer mensen in ons gebouw ontvangen.” Dat er groen licht kwam kreeg de stichting maandagmiddag te horen. “We hoorden het op hetzelfde moment als dat de media het kreeg te horen. Om deel te nemen hebben wij ons hier ook niet voor opgegeven, we zijn hier voor benaderd. Daarop hebben we aangegeven dat we heel graag mee zouden willen doen, waarbij dus vanmiddag het verlossende antwoord kwam. Heel mooi.”

Mailen voor reservering

De kerk is op 9, 10 en 11 april geopend. “Eenmaal binnen kunnen mensen genieten van ons prachtige gebouw en van de tentoonstelling ‘Gimme Shelter’. Op iedere dag is er plaats voor 150 bezoekers die in bezit moeten zijn van een negatief corona-testbewijs. Allereerst maakt een bezoeker een reservering door een e-mail te sturen naar dit mailadres. Vervolgens ontvangt de persoon een e-mail met daarin een link waarmee een sneltest kan worden ingeplanned. Na een negatieve sneltest ontvangt de persoon een negatief testbewijs waarmee de kerk bezocht kan worden. Bij het bezoeken van het gebouw mag het testbewijs maximaal veertig uur oud zijn.

Testen voor Toegang

De test in de Der Aa-kerk is onderdeel van de pilot Testen voor Toegang van de Stichting Open Nederland. Het doel van deze stichting is een bijdrage leveren aan het heropenen van het sociale leven in Nederland. Testen voor Toegang maakt onderdeel uit van een grotere pilot waarbij er in de maand april in Nederland tientallen evenementen worden gehouden.