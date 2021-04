“We vinden het helemaal te gek dat het in 2023 door kan gaan”

Het Groninger Museum is blij dat de tentoonstelling Unzipped over de Rolling Stones in 2023 terugkomt. Vanwege de coronamaatregelen hebben weinig mensen de tentoonstelling kunnen zien.

“We hadden het niet verwacht,” vertelt woordvoerder Willemien Bouwers. “Toen onze directeur Andreas Blühm van het management hoorde dat dit kon, hebben we heel snel besloten: dit gaan we gewoon doen. We vinden het helemaal te gek dat het in 2023 wel door kan gaan. Hopelijk is de coronapandemie dan helemaal verdwenen.”

Tot nu toe hebben 20.000 mensen de tentoonstelling kunnen zien, terwijl het museum van tevoren zo’n 200.000 had verwacht. “Met name de onzekerheid of we toch nog een paar weken open konden en keer op keer slecht nieuws moeten brengen aan bezoekers die zo graag willen komen is echt niet leuk. Ik ben blij dat we nu goed nieuws hebben.”

Andy Zuidema

Ook voor de Groningse fotograaf Andy Zuidema was het een teleurstelling dat het museum zo vaak dicht moest blijven. Zijn foto’s zijn onderdeel van de tentoonstelling. “Ik vind het geweldig. Het is doodzonde hoe het nu is gegaan, zo’n grote tentoonstelling. Het is geweldig dat iedereen nu de kans krijgt om het te zien. Ik vond het nog erger voor het museum, ik vond het al een hele eer dat mijn werk hier aanwezig is. De financiële schade die ze lopen en alle moeite die ze hebben gedaan om het coronaproof te maken, dan gun je het ze dat het in 2023 terugkomt. Hopelijk is alles dan weer normaal en dan gaat iedereen genieten.”

Bouwers heeft er veel zin in om de tentoonstelling in 2023 weer naar Groningen te halen. “Het moet nog even landen. Het nieuws is bij het personeel ook nog vers, maar we hebben er zeker zin in.”