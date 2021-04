“We hebben vandaag heel veel ouderen blij gemaakt met taart en koek”

nieuws

Foto: Studentendesk Rode Kruis

Studenten hebben zaterdag bewoners van drie verzorgingstehuizen in de gemeente Groningen verblijd met zelfgebakken koekjes en kaarten. “De dag was een groot succes.”

Het ging om een actie van de Studentendesk van het Rode Kruis. “We hebben bij deze actie samengewerkt met Contractus”, vertelt Nádia Simões de Souza van het Rode Kruis. “Bij Contractus zijn acht studentenverenigingen aangesloten. Deze studenten zijn de afgelopen dagen in hun huizen druk aan het bakken geweest. Vandaag is alles ingezameld. Wij hebben bij elk baksel een kaartje met een gelukswens gedaan, daarna zijn we begonnen met de verspreiding. Daarbij hebben we een bezoek gebracht aan De Pelster, De Brink en De Es. We hebben net de laatste lekkernijen bezorgd en zijn nu op onze weg terug, maar ik kan nu al zeggen dat het een groot succes was.”

Twintig taarten, tachtig cupcakes

De studenten zijn ook flink aan het bakken geslagen. “We hadden ongeveer twintig taarten en tachtig cupcakes. Dat aantal hadden we ook ongeveer verwacht. We hebben in de voorbereiding gesprekken gehad met de drie verzorgingstehuizen waaruit gebleken was hoeveel we ongeveer nodig zouden hebben om de bewoners van twintig huiskamers te verrassen.” De reacties op de actie zijn positief. “Door corona konden we helaas niet in gesprek met de bewoners, maar op de laatste locatie kregen we op een afstandje te horen dat men het super vond en dat men heel blij en dankbaar is. Ook dat wij dit als jonge mensen voor hen doen. Ja, heel mooi.”

Project GA!

De actie maakt onderdeel uit van het jaarlijkse project GA! dat als doel heeft om iets voor ouderen te betekenen. “We hopen de actie volgend jaar op een normale manier uit te kunnen voeren waarbij we dan hopelijk weer naar de bewoners toe kunnen. Mochten we volgend jaar nog steeds met corona te maken hebben dan gaan we wellicht weer een vergelijkbare actie als deze organiseren.”