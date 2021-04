Waterpoloërs trainen weer: ‘Conditie is ver te zoeken’

Door de coronamaatregelen zijn de zwembaden al maanden dicht. Sinds kort mag er wel gezwommen worden in de buitenzwembaden. Woensdagavond konden de waterpoloërs van studentenwaterpolovereniging G.S.Z.C de Walvisch eindelijk weer een balletje gooien.

‘Ik ben zo blij dat we eindelijk weer kunnen trainen. Ik heb mijn teamleden en het zwemmen erg gemist’ zegt Tarissa Engbersen, speelster van het eerste damesteam. Alle leden zijn blij dat zij eindelijk weer met elkaar te water kunnen. ‘Ik vind het fijn dat ik er even uit kan. Door de pandemie werk, eet, slaap en studeer ik in dezelfde ruimte’ zegt Sophieke Heida, speelster van Dames2.

Sven Spijkerman, de trainer, voelt het enthousiasme van de sporters. ‘We mogen eindelijk weer. De conditie is alleen verslechterd, maar daar wordt aan gewerkt’ zegt de trainer. ‘Mijn conditie is ver te zoeken. We hebben maanden niet in het water kunnen trainen’ zegt Wouter Moelker, keeper van het eerste herenteam.