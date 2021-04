Waterbedrijf laat Groningers ‘omtuinen’

nieuws

Foto van tuin bij monumentaal pand “Zelfs vindt de mus…” aan de Zoutstraat - Foto: Jelte Bijma Stichting

Het Waterbedrijf Groningen start een actie voor meer groen in de tuin zonder spuiterij. Er kan een dag lang een tuinman gewonnen worden en er worden honderd knielkussens uitgedeeld.



‘Door slim je tuin in te richten houd je die vanaf het begin makkelijk onkruidvrij zonder spuiterij. Met krabbers, schoffels, het betere handwerk en minder gif blijft de grond gezond. En met wat minder tegels en meer groen houd je het regenwater beter vast. Natuurlijk tuinieren is goed voor ons allemaal. Omtuinen noemen we dat!’, meldt het Waterbedrijf.

