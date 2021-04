Vrijspraak voor verdachten overval op pizzakoerier in Lewenborg

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De twee 20-jarige mannen uit Groningen, die er door het Openbaar Ministerie van werden verdacht dat ze in juni 2019 een pizzabezorger overvielen aan de Lichtboei in Lewenborg, zijn dinsdag door de rechtbank vrijgesproken van het misdrijf.

Het Openbaar Ministerie eiste eind maart nog taakstraffen tegen de twee mannen. Deze eis was al vrij laag, omdat de verdachten geen wapens zouden hebben gebruikt bij de overval en geen strafblad hadden.

De rechtbank vindt echter dat niet overtuigend is bewezen dat de mannen de overval hebben gepleegd. Dit terwijl er wel bewijs tegen hen leek te zijn, want de politie luisterde telefoongesprekken van de mannen af. Hierin zou duidelijk zijn gesproken over de overval.

Bij de overval werd de pizzabezorger, onder dreiging van geweld, een geldbedrag van vijftien euro afhandig gemaakt. Ook de twee pizza’s in zijn tas werden meegenomen.