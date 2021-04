VRIJDAG wil vanaf 11 mei weer fysieke cursussen gaan geven

nieuws

Een cursist 'meubelmaken' bij VRIJDAG - Foto: Marinus Augustijn

Vanaf 11 mei aanstaande wil kunstencentrum VRIJDAG in Groningen weer fysieke cursussen en lessen gaan geven aan de Sint Jansstraat, de Walstraat en de Noorderbuitensingel. De persconferentie van het Kabinet, die aanstaande maandag wordt verwacht, moet daar definitief uitsluitsel over gaan brengen. Vanaf donderdag is de inschrijving alvast weer opgestart.

Alle muzieklessen, theatercursussen en beeldende cursussen die online gegeven werden, vinden per 11 mei weer op locatie plaats. Een heel aantal cursussen herstart voor een korte reeks tot de zomervakantie. Ook pakken de bandcoaches van de VRIJDAG Popbands de draad weer op. Ensembles en orkesten kunnen weer samen spelen.

Na de persconferentie weet VRIJDAG definitief of de cursussen in de week van 11 mei weer van start gaan. Vroege inschrijvingen zijn gegarandeerd van een plek en alle cursussen hebben een maximaal aantal deelnemers om aan de coronamaatregelen te kunnen blijven voldoen.