Vrienden van de Lelylijn voeren campagne met filmpjes op website

‘Tot straks Lelylijn!’ Met die slogan voeren de Vrienden van de Lelylijn campagne voor de hogesnelheidsverbinding tussen het Noorden en de Randstad.

De Lelylijn zorgt ervoor dat je vanuit Groningen betere verbindingen hebt met de Randstad én binnen het Noorden. Daarvoor is wel de steun nodig van de Groningers en de inwoners van de regio’s daar omheen, aldus de Vrienden van de Lelylijn. Zij willen verder dat de nieuwe coalitiepartijen deze verbinding opnemen in hun regeerakkoord.

Op de website ‘totstrakslelylijn.nl” staan korte filmpjes waarin diverse mensen uit Groningen vertellen waarom zij uitzien naar de komst van de Lelylijn. Ook burgemeester Koen Schuiling van Groningen is groot voorstander van de treinverbinding, aldus de Vrienden van de Lelylijn. Schuiling geeft aan dat kennisinstellingen in Groningen goed kunnen profiteren van de komst van deze verbinding. Ondernemer Erwin Balkema geeft aan dat we hierdoor heel snel bij de Europese hoofdsteden kunnen komen. Toch zal het nog jaren duren voordat de Lelylijn er ligt, als die er ooit komt.