Vragen PvdD over kap bomen zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Boomwachters Groningen

De Partij voor de Dieren wil weten waarom er deze week in de nacht gekapt werd door Aanpak Ring Zuid bij de afslag Ring Zuid, tussen Corpus den Hoorn en de Wijert.

Dat gebeurde op dezelfde dag dat omwonenden bij een bijeenkomst voor de gemeenteraad vertelden over de grote overlast die de bouw van de nieuwe ring voor hen veroorzaakt.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede vindt dat de klachten van omwonenden niet serieus worden genomen. “Enige overlast is onvermijdelijk zeggen ze, maar als je ’s nachts werkzaamheden gaat uitvoeren die ook overdag zouden kunnen worden gedaan, dan doe je niet echt je best om omwonenden tegemoet te komen.”

De Wrede wil ook weten waarom gewacht is met het kappen tot het broedseizoen is begonnen. De PvdD vraagt zich af of er überhaupt een kapvergunning was. De partij kon die namelijk niet vinden.